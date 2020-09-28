中獎發票內容「一片慘白」！她疑惑還能領嗎　網曝補救法

統一發票最新一期7、8月對獎號碼已經於25日出爐，就有一位女大生拿起所有發票一次兌獎，幸運對中3張200元發票，但卻發現其中一張發票的購買物部分只剩一片慘白，讓她不禁疑惑「這還能領嗎？」問題也有過來人給出解答。
一名女大生在《Dcard》描述整個過程，「最近發票開獎，想說試試自己手氣看會不會中獎之類的，結果56月的發票中了三張200」，沒想她仔細看才發現其中一張發票的內容處只剩下一片慘白，看不出來購買了什麼東西。
出現了這個意外，也不禁讓原po疑惑，「拿這張發票去超商換，會不會被店員認為是假發票？不知道大家有沒有這種經歷！很怕我得來不易的200飛了，可以兌獎成功嗎？」
貼文曝光也掀起討論，更立刻有過來人分享相似遭遇，「不行，我上次拿一張這種去兌獎，跑三家都不給兌」、「我當新手店員時，真的讓人換了空白發票 200元，於是我們門市直接虧錢，我實在對不起我們門市」、「店家不給你兌換是怕你這張是0元發票，也就是沒消費，沒有消費金額的發票是不能兌獎的！」。
但也有內行人給出補救方式，「妳打電話用發票字軌號碼問國稅局，就知道在哪家店消費的，在請店家印影本給妳蓋與正本相符跟發票章就可以了，不用任何費用的」、「如果你還有辦法看出這張發票在哪消費的，可以去找開這張發票的原店家要存根聯，證明確實有實際金額的消費，這種傳統發票都是兩卷一組的，消費者一張同時會有一張存根聯留在店家」。（編輯：潘毅）