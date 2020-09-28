中獎發票內容「一片慘白」！她疑惑還能領嗎　網曝補救法

統一發票最新一期7、8月對獎號碼已經於25日出爐，就有一位女大生拿起所有發票一次兌獎，幸運對中3張200元發票，但卻發現其中一張發票的購買物部分只剩一片慘白，讓她不禁疑惑「這還能領嗎？」問題也有過來人給出解答。

▲女大生上網發問。（圖／翻攝《Dcard》）