用提款卡領錢太落伍？過來人曝「不敗優勢」：無可取代

近年來為了方便民眾領取錢財，許多超商、銀行或郵局都會設立提款機供民眾使用。不過，就有網友指出，近年來大家手機都不離身，為何不直接改用手機或無卡提款，還要帶許多提款卡和信用卡在身上呢？對此，也引來過來人曝光原因。

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）