用提款卡領錢太落伍？過來人曝「不敗優勢」：無可取代

近年來為了方便民眾領取錢財，許多超商、銀行或郵局都會設立提款機供民眾使用。不過，就有網友指出，近年來大家手機都不離身，為何不直接改用手機或無卡提款，還要帶許多提款卡和信用卡在身上呢？對此，也引來過來人曝光原因。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己一直很納悶，現代人手機不離身，但卻喜歡帶一堆信用卡、提款卡，這就讓原PO好奇提問，「手機明明就能行動支付跟無卡提款啊！現在在atm還在掏卡的都哪種人啊」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「喜歡用現金啊！才不會無腦花」、「無卡提款還要記密碼序號反而更麻煩」、「無卡提款能領得太少，不實用」、「要看那一家，有的銀行無卡要弄好久」。
其中也有不少人指出，直接使用現金十分方便，且萬一手機出現沒電或是壞掉的情況也十分麻煩，直言「現金5秒就買好，你還在開手機滑半天」、「錢包唯一麻煩是會忘記帶還有很重」、「差一步斷網或轉圈圈很恐怖」、「手機壞掉或手機弄丟不就死了」、「手機提款比較麻煩，你錢就是要放進錢包，拿出手機才是多此一舉，懂嗎」。
甚至還有行家坦言，台灣行動支付的功能並沒有全部普及，還是有不少店家只接受現金付款，「也不是每個地方都能電子，去麵店之類的還是得現金」、「又不是所有店都有行動支付，身上還是帶點現金比較好」、「又不是每個地方都有行動支付」、「買便當你用行動支付給我看啊」。（編輯：陳雅雲）