美髮業漲超兇？暗黑價格曝光　內行抖出真相：年收2百萬

許多人固定每隔一段時間，就會到美髮院整理頭髮，但是，究竟怎樣的價格才是合理，每個人的標準也都不同，對此，也有一名男網友表示，台灣美髮業漲價漲得太誇張，也透露剪髮價格已破千，貼文一出，引起網友熱議。

該名男網友在PTT以「台灣美髮業漲價漲太誇張了吧」為題，表示近日聽朋友說，他常去的那家連鎖髮型設計店，又要調漲價格了，「剪髮直接破三位數，來到四位數」，這也讓原PO想起，在十幾年前給設計師剪髮，只收450元，卻一路從450、600、800到現在破千元。

▲有網友在PTT以「台灣美髮業漲價漲太誇張了吧」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

「最明顯就是台灣剪壞、燙壞的比例特別高」，他還舉例，去坐飛往東京的班機就知道，在走道上觀察同機乘客後腦勺，「頭髮剪燙成一坨屎的，九成是台灣遊客，頭髮打理得很有型、有層次的，九成是日本歸國旅客」，他文末也表示，技術沒有日本人的十分之一，物價也沒日本人高，但開價愈來愈敢開，直接開日本等級，「有沒有台灣盤子特別多，美容店家都很敢開價的八卦」？