駭客外流總統府內鬥文件？國民黨：比對後應為真

▲國民黨指出經比對「駭客外流府內鬥文件」的真實性非常高。(圖/國民黨提供)

國民黨文傳會主委王育敏今天(21)召開記者會，指出根據黨內研判與比對，駭客外流總統府內鬥文件的真實性非常高，總統府不能單以「不評論」簡單帶過，應對外詳細說明蔡賴競爭的內幕過程。王育敏表示，這份涉及蔡英文總統和賴清德副總統當初參加黨內初選的過程，呈現在一份2019年3月21日會議記錄摘要上，內容紀錄民進黨、府院、親綠媒體、網路社群動員打擊賴清德初選的分工細節。王育敏表示，這份文件規畫要找太陽花學運領袖林飛帆上節目或寫文章公開表態支持蔡英文選總統，以及安排社民黨主席范雲隨蔡英文出訪，透過她近身觀察，然後再發表感想，先讓范雲貼在臉書上，然後安排隨團記者採訪。王育敏表示，國民黨為比對真實性，在之後的新聞發展中，都先後找到林飛帆和范雲的表態，與外流文件的內容相近，顯示真實性非常高。國民黨指出，這份由駭客外流的「蔡打賴」文件，由民進黨定調，先透過立法院發聲，希望遊說管碧玲、莊瑞雄、王定宇等人先發動，由總統府副祕劉建忻負責協調；至於地方議會黨團、執政縣市長、地方黨部聯名與連署，委由洪耀福協調。王育敏表示，文件也指出三立捲入「民調戰」，同時洪耀福、陳其邁負責溝通名嘴；網路社群、粉專，委由民進黨副祕書長林鶴明負責。民進黨甚至還滲透到藍營群組內，把趙少康曾經批評賴清德的新聞，想辦法貼到藍營群組內，這部分由張惇涵協助。王育敏指出，國民黨研判這份由駭客外流的資料真實性很高，總統府和民進黨不應籠統含糊帶過，其中最該說明的人是蔡總統。