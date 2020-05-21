軍武／美售台Mk48重型魚雷　專家：提升潛艦攻擊能力

總統蔡英文520宣示連任就職，美國國務院政治軍事局立即發布新聞稿，宣布已經批准對台出售18枚MK 48 Mod6 AT重型魚雷，總價值1.8億美元。專家指出，MK 48魚雷性能比現役SUT魚雷優異，能夠提升潛艦部隊的攻擊能力。

Mk 48型魚雷可以搭配海軍現役劍龍級潛艦與未來國造潛艦使用，最高時速可以達到50節（約102公里），Mk 48型魚雷使用線控導引，推進段經過改良，採用

，比傳統過去車葉在水中安靜，在水中難以被偵測，能夠提升未來潛艦部隊戰力。

SUT魚雷使用多年，本身可靠度比新購的

Mk 48型魚雷差上許多。

民進黨立委蔡適應表示，

MK 48魚雷以前就同意出售過，這次再度宣布出售重型魚雷，表示美國對我國「潛艦國造」的肯定。

SUT魚雷，首批為德國製，第二批為德國授權印尼生產。過去海軍一直將SUT魚雷列為不曝光的機密武器，直到2003年漢光演習實施實彈發射，但是

SUT魚雷

MK 48重型魚雷口徑533公厘，由美國洛克希德馬丁公司生產，重3500磅（約1585公斤）。除美國海軍外，也獲得巴西、加拿大、荷蘭與澳洲等國海軍使用。

「軍情與航空網站」總編施孝瑋表示，推進泵施孝瑋指出，線控魚雷的保養難度高，國軍現役國軍在1984年與1987年從印尼購得兩批射出的SUT魚雷竟發生導線訊號中斷而脫靶的糗事，當時參演的艦艇與周邊漁船都擔心遭到誤擊。因此，海軍規劃「劍魚專案」，向美國採購MK 48潛射重型魚雷，來逐步淘汰服役超過30年的