總統府駭客專案報告流會　劉世芳：報告意義不大

總統府爆發駭客疑雲，引發軒然大波。立法院司法及法制委員會今（21）舉行專案報告「總統府資安及洩密疑雲」，邀總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄等府院官員列席備詢，但因重要官員請假或缺席而流會、擇期再審，委員會召委李貴敏批評總統府不尊重立院，對此，民進黨立委劉世芳則說，案件正在偵查中，此時報告意義不大，且除了審查預算，總統府官員沒有到立法院備詢的憲政慣例，劉世芳受訪表示，總統府被駭客入侵，已經報案，現在案件正在偵查當中，不宜公開。且看到府院提供的書面報告，內容都是寫通案的處理原則，現在硬叫那些官員來備詢，也問不出什麼東西，李貴敏此時安排專案報告的意義不大。劉世芳也說，過去只有審查預算時，憲政慣例上，總統府秘書長和國安會秘書長才會到立院備詢。除此之外，對於其他案子，依憲政慣例，總統府官員不需到立院備詢，因為行政院才是立法院監督的對象，這不管在馬政府和蔡政府時代都是一樣。國民黨舉行記者會，要求總統府應說明蔡賴競爭的內幕過程。對此，劉世芳表示，蔡賴競爭在民進黨內已是過去式，現在駭客拋出這些東西，就是要製造綠營內部的不信任、挑撥離間。不過，當初在總統初選結束後，蔡賴有很多溝通管道，現在也已共同打贏一場選戰，就她所知，府院黨並未因駭客事件而產生芥蒂。劉世芳也說，民進黨的文化跟國民黨不同，民進黨在黨內初選結束後，為了黨內團結，一定會有溝通，不會像國民黨表面上講團結，私下卻沒有。民進黨立委鍾佳濱則舉「畢卡索的真跡」為例來說明，假設有一個畢卡索作品的收藏家遭竊，多幅畢卡索真跡流露在外，突然有一個人宣稱自己拿到一幅畢卡索的真跡，那應該去查證那到底是不是真跡，而不是去質疑收藏家為什麼失竊、或和畢卡索有什麼關係？鍾佳濱也說，涉及機密的文件，在網路上大家可以編造任何故事，國民黨立委找總統府官員來備詢，有什麼澄清意義？