巷仔內／別再逼問蔡政府國土政策在哪裡了

總統蔡英文昨（20）日宣誓就職，開啟了她的第二任總統任期。只不過，在這個大家看起來都很開心的時候，不知道還有多少人記得《礦業法》修法喊了四年，但一個字都沒動到？又有多少人記得鬆綁農地違章工廠的《工廠管理輔導法》？簡單來說，關於國土政策與國土規畫，甭提了吧！蔡英文在前一個任期，便曾多次承諾要修《礦業法》，但四年過去了沒修，最少是沒修成。承諾要做到土地、環境正義，但卻修了《工廠管理輔導法》讓農地上蓋的違章工廠其臨時工廠登記證一口氣展延廿年。在上一屆立院最後一個會期的最後，《礦業法》因為立委們急著要回選區選舉早早休會，被退回行政院，就算被逼著要加開臨時會，也只為了政治意義高於一切的《反滲透法》，至於《礦業法》？早就忘記了。為什麼要提《礦業法》？因為這是蔡英文第一個任期內的重要事件。2017年，因為記錄片《看見台灣》導演齊柏林意外身亡，近萬人上凱道遊行，要求政府修《礦業法》。在網路上，推動礦業改革的連署也有25萬人響應，成為蔡政府上任後大規模環境運動之一。但歷經五個會期、在經濟委員會審查11次、朝野協商4次，這部法案到頭來還是胎死腹中。有趣的是，一路以來推動《礦業法》修法的地球公民基金會，去年11月在蔡英文競選總部成長的當天，眼見修法無望，從北平東路辦公室，也就是蔡英文競總的隔壁垂下了一幅寫著「小英不修礦業法」的布條，卻慘遭蔡的支持者出征，痛批該基金會「反小英」、「反民主」，批評「不該在主權危機時吵這個」。照理來說，如果蔡政府真的很在意《礦業法》修法，那麼，1月11日總統暨立委大選結束，2月1日立法院第十屆第一會期開議，行政院就應該在第一時間內，將《礦業法》修法草案送進立法院才對。但事實上，到了今天（5月21日），第一會期都快要結束了，《礦業法》草案還不知道躺在哪裡。台灣民眾黨籍立法委員蔡壁如今天上午在立院召開的記者會中表示，蔡英文昨日的就職演說有「三個沒有」：完全沒有提到環境永續、眼中沒有原住民、心裡沒有轉型正義。她表示，相較四年前蔡英文上任時，如今蔡政府的改革企圖和進步價值卻完全消散。證據在哪裡呢？昨天的行政院會通過了《國土計畫法》部分條文修正草案，新增訂因應國家重大建設需要，經行政院核定國家重大建設計畫，將可檢討變更國土計畫。事實上，如果大家不健忘的話，上屆立院加開臨時會時，《國土計畫法》就曾經闖關失敗。理由很簡單，跨黨派立委的共識，就是只准通盤檢討，不准個案變更，當然不准行政院自行以重大建設為理由破壞國土計畫的安定性和環境永續發展。沒想到事隔不到半年，行政院就在全國都將目光焦點放在新冠肺炎防疫上時，試圖偷渡此一條文。從環保、國土政策、國土保育的角度來看，過去四年民進黨執政是不是比國民黨更好？從很多層面來說，的確是。但政治力、政黨意志永遠優先這一點，不僅沒有改革，反而變本加厲。當台灣只剩下立場，而沒有是非的時候，台灣人又怎麼能夠自詡是民主國家的人民？