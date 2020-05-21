520全台10處知名地標點燈　文總串連過程幕後解密

▲麗寶樂園和麗寶福容飯店攜手點燈，為防疫英雄加油。（圖／文化總會提供）

▲台北101大樓加入串連點燈計畫，為防疫英雄打氣。（圖／文化總會提供）

▲高雄85大樓加入點燈計畫，為防疫英雄打氣。（圖／文化總會提供）

為了向防疫英雄致敬，文化總會昨（20）晚舉辦「Keep Zero, Be Hero一起用愛畫個圈」線上演唱會，晚上8點，演唱會開始時，全台10處知名地標、景點一起串連點燈，在外牆上打出HERO、ZERO或愛心字樣。據了解，文總的工作團隊僅花了大約一週時間，就聯繫好這幾家飯店、地標景點，共同響應點燈活動。文總指出，昨晚的線上演唱會圓滿落幕，直播平台線上同時觀看人數突破70萬人，許多網友湧進文總官方Youtube帳號，留言向台灣防疫英雄致敬。在演唱會開場時共同參與點燈的飯店或地標景點包括，台北的圓山飯店、高雄的85大樓、桃園喜來登酒店，點亮「HERO」字樣；高雄的漢來大飯店、淡水漁人碼頭福容大飯店，以及由昇恆昌集團經營的澎湖澎澄大飯店、金門金湖大飯店，則是秀出「愛心」圖樣。位於台中的麗寶福容大飯店外牆也用房間燈點上「HERO」字樣，飯店旁的麗寶樂園渡假天空之夢摩天輪播放特別款燈光秀，輪播HREO、愛心、0、笑臉等畫面；而台北101除了將愛心配合動畫呈現外，也打上「心在一起」、「天天+0」以及「Keep Zero」、「Be Hero」等字樣。據了解，文總團隊啟動串連點燈的計畫，首先搜尋原本就有點燈、為防疫英雄致敬的飯店或地標，再主動聯繫，只花了大約一個禮拜的時間，就聯繫好這幾間飯店、地標景點，一起參加點燈計畫。不過，淡水福容飯店則是主動找上文總，表達想參加的意願。知情人士指出，第一間確定的飯店是圓山飯店，圓山原本就有打「ZERO」的圖案，文總提出「HERO」點燈的企劃，只要把Z改成H即可，操作上很簡單。另外，在和台北101接洽時，101方面有很多自己的想法，主導性較強，也是呈現最多點燈內容的地標。而桃園喜來登、高雄漢來的外牆只能打出愛心，無法打字，所以就延續原本就有的愛心圖案。至於金門金湖大飯店、澎湖澎澄大飯店也加入計畫，希望大家能看見離島。特別的是，麗寶樂園的摩天輪所打出的圖案，其實是有方向性的，園區方面花了一個小時慢慢把摩天輪轉正，最後呈現出來的字樣才會是正的。文化總會副秘書長李厚慶表示，這是台灣第一次有這麼多棟建築物和地標同時點燈，無論是技術上、溝通協調上，都要花費很大功夫，大家齊心協力，就是為了向防疫英雄致敬，可以感受到台灣人的團結，雖然我們是很小的島國，但眾志成城，每個人都想出一份力量，成為防疫英雄們的後盾。李厚慶也呼籲，疫情過後希望大家可以多支持台灣的觀光旅遊業，謝謝他們在這麼艱難的時刻，還是不忘愛台灣的心。