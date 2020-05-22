呱吉預言「罷韓票數」不過關！更豪賭直言：猜錯我這樣做

▲罷韓團體。(圖／記者郭俊暉攝，2020.05.16)

罷韓投票將於 6 月 6 日舉行，經高雄市選委會初步統計，此次選舉總人數為 230 萬零 362 人，同意票須達 57 萬 5091 人，且同意票必須較不同意票為多，才能夠罷免高雄市長韓國瑜。而近日「呱吉」邱威傑於 20 日在臉書上 PO 出一段影片表示對於罷免韓國瑜的結果恐不樂觀，甚至更開出賭盤，引起熱議。邱威傑在臉書上 PO 出一段「罷韓選情如何？呱辦難道是在看高雄人沒有？」的影片，從影片中可以看到，呱吉經過和助理們的意見交換後，他認為結果恐怕無法罷免成功，更直言猜測投下贊成罷免票的票數約莫在 40 萬票左右，不同意票 30 萬票。畢竟民眾不一定會有同樣的熱情，像總統大選一樣的去投罷免票，比起同意票標準 57 萬人還有段距離。最後呱吉更對此發下豪賭，「你要是覺得結果不會這樣，就給我去投票！只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」這則影片一發出至今已經超過 1.2 萬人按讚，甚至超過 700 次分享，網友們紛紛留言「高雄人表示不樂觀」、「這跟選總統一樣緊張」、「被呱吉看沒有，高雄人你們衝啊」、「我也覺得不會過耶，雖然不是高雄人」、「用什麼夾，說清楚」、「我也覺得不會過，投票率應該不高」。（編輯：王柏文）