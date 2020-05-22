支持罷韓！陳其邁：人民覺得被辜負　有權利行使罷免

▲立委邱議瑩促銷高雄玉荷包，邀立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌、行政院副院長陳其邁以及多位民進黨立委站台。（圖／記者鄭宏斌攝 2020.05.22）

高雄市長韓國瑜罷免投票案將在6月6日舉行，行政院副院長陳其邁被視為民進黨最有可能在罷韓成功後投入補選的不二人選。陳其邁今（22）日受訪時說，人民的權利包括選舉跟罷免，當人民覺得被辜負的時候，有權利行使罷免權，這些都是公民權。人民才是最後做決定的人，這也是民主政治可貴的地方。陳也說，6月6號天氣好，他應該會回去投票。陳其邁上午前往立法院，出席由高雄立委邱議瑩主辦的高雄大樹玉荷包的促銷活動。外界關注他特地幫忙促銷高雄農產品，是否為可能的高雄市長補選暖身？對此，陳其邁則未正面回應，僅說是來為玉荷包加油打氣，去年因為氣候影響，產量較少，今年盛產，希望幫助高雄大樹農民把最好的玉荷包推薦給全國人民。近日韓國瑜至議會質詢時，終於為去年參選總統、當了「落跑市長」而道歉。對此，陳其邁酸說：「選舉的時候講得好像不是這樣，現在講這樣，他應該還是要跟市民說明清楚」。這一年關於高雄很多重大建設，在整個選舉過程，韓國瑜講了很多承諾，是不是兌現？過去一年的市政是不是讓市民擔心？都是韓必須對市民說明清楚的，「問題還是在他本身要去解答」。記者追問，高雄市長選舉輸給韓的空頭支票，會不會覺得很冤？陳其邁回應表示，民主政治中，人民做最後決定，人民一旦做了決定，就是接受，韓國瑜當選市長，他誠心誠意祝福韓好好地做，有需要他的地方會全力幫忙。話鋒一轉，陳其邁也說，人民的權利包括選舉跟罷免，人民給予韓國瑜機會，希望韓好好做，人民覺得被辜負的時候，自然也有權利行使罷免權，這些都是公民權，人民才是最後決定的人，也是民主政治可貴的地方。國民黨智庫副董事長連勝文表示罷韓是勞民傷財，陳其邁則說，民主政治包含選舉、罷免等權利，不能把民主政治等同勞民傷財，這種評論人民恐怕難以接受。選擇一個好市長，或是一個地方首長、總統，這都是人民公民權利的事情，當一個民選公職辜負人民期待，自然而然根據法律的規定給予收回，都是民主政治的常態，過去也有很多選舉或罷免的例子。被問到6月6號會不會回高雄投票？陳其邁說，這是他行使公民的權利，應該會回去投票。