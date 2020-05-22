港版國安法 民進黨：踐踏香港的法治和自由

中國全國人大將審議「香港版國安法」，民進黨發出聲明表示，，一旦完成立法，將徹底改變香港的命運，讓香港陷入更大的危機。民進黨表達對中國當局相關作法的嚴厲譴責，並嚴密關注香港情勢的後續發展。中國的相關作法不僅進一步踐踏香港的法治和自由，更是再度向世界宣告香港的「一國兩制」已死。民進黨表示，港府曾在2003年在北京的壓力下推動基本法第23條立法，禁止叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府等行為，引發50萬人上街遊行後擱置迄今；去年爆發反送中運動，香港社會對於港府強行立法表達不滿並持續抗爭，今年1月以來，即使疫情嚴峻，中國仍持續對香港加強管控，此次更刻意繞過香港立法會，由全國人大強行推動「港版國安法」，不顧香港人民已明顯表示反對，也完全無視香港人民追求自由、捍衛民主的呼聲。民進黨指出，根據「港版國安法」草案，該法將針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖主義行為及外部勢力干預等行為進行嚴厲懲罰。該法一旦通過，勢必嚴重威脅在港民眾的人身安全和人權，所有人都可能淪為下一個「李明哲」。民進黨說，從西藏、新疆、香港等案例證明，為了鞏固極權體制，中國當局一再撕毀對自治地區的政治承諾、掐熄人民對自由和人權的渴望，彰顯出民主自由不可能和極權政體安然共處。台灣和香港皆是面對中國壓迫的前線，民進黨會努力守護台灣這座自由民主的堡壘，作為區域民主及香港人民的有力支柱，不讓香港人民孤單，因為追求民主自由，是台灣和香港及全世界所有人民都共同擁有的權利。民進黨表示，中國政府的相關作為，不僅無法贏得香港民心及世界各國的認同，更會增加香港民眾的不滿與社會對立衝突。對於可能造成的動盪情勢，我們呼籲中國當局應立即懸崖勒馬，停止破壞香港自治權與香港的未來，落實對香港的承諾，與香港人民展開對話，才是化解衝突的根本之道。