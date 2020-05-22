罷韓新民調出爐！54.5% 高雄市民同意罷免

▲台灣基進黨公布罷韓民調，資料顯示同意罷免者純度很高。（圖／台灣基進黨提供）

▲台灣基進黨公布罷韓民調，資料顯示韓國瑜日前呼籲發酵。（圖／台灣基進黨提供）

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，台灣基進黨今（22）日發布最新民調結果，有54.4%民眾表示同意罷免；在一定會出門投票的34.5%的民眾當中，有高達92.6%會投下「同意罷免」一票；有58.4%認為罷免案會通過。對此，高雄市政府回應，強調民調不是市府現在最關心的事情，目前就是「市政優先、防疫第一」。韓國瑜日前呼籲支持者在6月6日當天不投票只監票，基進黨指出韓國瑜鼓吹不要投票已然發酵，而根據民調結果顯示，在一定會投票者投票傾向調查，92.6%指一定會投同意，3%一定會投不同意，4.4%無明確意見，顯示雖韓國瑜呼籲發酵，讓部分選民意志動搖，但對罷韓鐵票支持率影響不大。不過在一定會出門投票的34.5%的民眾當中，有高達92.6%會投下「同意罷免」一票，罷韓民眾意志堅定，鐵票換算下來約莫53萬，未達罷免成功門檻57.5萬，基進黨認為這也是韓國瑜不斷想要降低投票率的主因，呼籲罷韓支持者當天一定要堅定出門投票。對於此份民調結果，高市新聞局長鄭照新表示，高市府目前專注水情、豪大雨應變以及防疫措施，不再回應政治討論，不會關心市政、防疫之外的事，強調不空談、做實事，因應豪雨特報，要市民密切注意雨勢變化及相關市府通報資訊。