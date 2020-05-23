民進黨策略一罷韓二打柯？柯文哲老實講很難挺住

台北市長柯文哲23日對於高雄罷韓是否已成定局？他表示，只能交給高雄市民去決定；至於外傳民進黨下一個對象鎖定柯文哲，柯文哲坦承如果以「打韓」的力量「打柯」，他也可能很難挺住。記者問「你看罷韓會過嗎」？柯文哲回答，「罷韓是這樣，對我來講，既然事情走到這地步，就交給高雄市民去決定，只能這樣」。記者追問「韓國瑜被罷免之後，下一個對象就是你」？柯文哲說「也不用等到他被罷，現在不就是這樣」。記者再問「用打韓力量打你，你挺得住」？柯文哲回答，「哇！目前評估，是很困難」。記者問「你的政治生命跟小強（蟑螂）一樣頑強吧？即使下一個是你」，柯文哲笑說「這什麼題目？說我跟小強一樣頑強？我還是一樣，認真過每一天，快樂過每一天就好」。記者追問「你怕被民進黨鎖定攻擊，最近屢次搶下話語權，包括妻子陳佩琪也寫臉書」？柯文哲解釋「第一點，陳佩琪寫的臉書，我每次讀完，都心驚膽顫。我每次還問他，你怎麼寫那麼有趣？不過她寫，我都沒干涉她怎麼寫」、「對於紓困的批評？那不是批評啦，那只能算是建議。不過老實講，對於萬元紓困，就算事後查，現階段真的很難查證，發下去以後一年才能看到數據，政府要再向民眾拿回錢來，我看也很困難」。記者再問「有對高雄市長補選布局嗎」？柯文哲說，「也沒有什麼布局，想一想而已」。陳佩琪對於柯文哲未來是否要參選總統，最近在臉書提到「在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅， 加上前瞻、風電、紓困、振興計畫才行，你什麼都沒有，是要跟人家選什麼？還有還有，最重要的是選舉時要臉皮夠厚，高喊 『愛台灣、護民主、顧主權』 ，若選後有人配合口號『提案』，最後也會有自知之明，主動『配合政策』撤案」。