影／不顧防疫社交距離規定！港生快閃北車高唱反送中歌曲

中國大陸全國人大預計28日審議通過「香港版國安法」，引發國際譁然。今（23）日上午，一群反對北京統治香港的港生聚集台北車站大廳，不顧防疫社交距離規定，快閃高唱「反送中」歌曲。
台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，北車黑白區大廳，應該是一個所有旅客、市民、移工、移民、無家者，以及任何想要在這裡席地而坐的人，都可以使用的公共空間。但政府假借防疫理由，想要永久收回這個屬於每個人的公共空間，我們無法接受，因此我們想要奪回這個公共空間。
施逸翔進一步表示，香港反送中運動五大訴求沒有一項被實現，如今中國又想要透過「港版國安法」，全面極權統治香港，這是對港人基本人權的全面攻擊，台灣人台灣政府絕對不能置身事外，因此今天要為香港的手足齊唱「願榮光歸香港」，表達我們願意與港人站在一起，抗議中國的暴政。盼望香港有真正的自由民主與人權的到來。
隨著圍觀人潮聚集，北車大廳內人數越來越多，甚至有人拉下口罩開始野餐，台鐵也派出人員勸導，呼籲「新冠防疫期間請保持社交距離」，要求人潮儘速離開，不要在室內做群聚的活動。媒體詢問港生與鄉民聚集在北車大廳是否會開罰？台鐵台北站長黃榮華表示，「目前沒有開罰問題，只有搭車沒戴口罩才會開罰。」
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