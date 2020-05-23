向薛凌王孝維說掰掰？綠營可能再覓北市黨部主委新人選

一向相當平和的民進黨北市黨部主委選舉，今年戰況空前激烈。薛凌與王孝維不斷互控賄選和抹黑，紛爭愈演愈烈，曾讓時任黨主席卓榮泰震怒，在臉書上PO出四大點要雙方遵守，不過仍按捺不住雙方的明爭暗鬥，最終黨中央決議暫停主委選舉。而掌握地方勢力的台北市議員們，也不得不坐下來商談對策。據了解，週三（20日）民進黨北市議會黨團的例行會議上，包含王孝維所屬的海派、薛凌所屬的綠色友誼連線，正國會、英派、新潮流等派系的議員們幾乎全到齊。最終也達成共識：下週三（27日）再開會時，另推舉「第三位」主委候選人。根據了解，民進黨在台北市的黨員人數大概是三萬上下，因為受到疫情影響，投票率可能僅剩下四成，「相當於只要獲得6000票左右，就能當選主委。」而議員對於地方黨員的影響力不言可喻，換言之「議員共同推舉黨部主委」也並非不可能的事。至於人選的部分，據傳有可能是「地方德高望重的人士，或是資深的現任市議員。」其中議員李建昌及周威佑，也曾在會議中被拿出來討論。而針對北市黨部主委這一仗，之所以會打得如此激烈，主要來自於薛凌不同於過往的選戰打法。不願具名的民進黨地方人士指出，薛凌疑似掌握黨員名冊，不僅挨家挨戶登門拜訪送地瓜拉票外，許多議員近日接到不少支持者的電話，表示薛凌上門時會以「某議員請託支持」的說法，殊不知該議員並非薛凌支持者，也讓部分市議員對薛凌的舉動大感不滿。不過薛凌派的支持者則不以為意，直言「選舉方式因人而異」，更有支持薛凌的地方人士直言，北市黨部的勢力，從六年前時任主委黃承國開始，到現任不連任的陳正德，都長期遭到英系、海派等勢力把持。如果薛凌要從主委選戰中打開新局，勢必得使用不同以往的選戰打法。據消息指出，薛凌「深入地方、逐個黨員拜票」的手段效果卓越，地方人士更直言，若薛凌繼續按照這樣的步調打選戰，且選舉並未暫停的話，恐將扳倒黃承國支持的王孝維。面對主委選戰僵持不下的局面，資深民代也預估，近期內恐怕無法妥善解決，即使議員們要自推人選，除了檯面上的兩位候選人，薛凌及王孝維能不能接受是一大問題外，各個派系間的角力恐怕也會因此浮上檯面。由於遭到點名的兩位資深議員李建昌及周威佑，都屬於新潮流派系，其他非新系議員，勢必不甘將主委大位拱手讓人。北市主委的這場戰火，雖然隨著選舉暫停而稍微停歇，但派系勢力調和鼎鼐失敗，成為卓榮泰卸任前最大的遺憾外，也成為總統蔡英文回鍋擔任黨主席後，有待處理且最大顆的燙手山芋。