遭罵「中共同路人」！呱吉爆氣噴髒話：真的忍很久了

▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／記者林柏年攝, 2019.11.6）

▲呱吉粉專解釋全文。（圖／翻攝自呱吉臉書粉專）

▲呱吉暴怒飆髒話全文。（圖／翻攝自呱吉個人臉書）

▲呱吉無奈直言「你根本連我們是什麼人都不知道」。（圖／翻攝自呱吉個人臉書）

日前台北市議員邱威傑（呱吉）在臉書上 PO 出他與助理打賭「罷韓」的結果影片，並預測「罷韓會失敗」，結果讓許多不理性的網友質疑他是不是「中共同路人」，此舉讓呱吉爆氣，今（ 23 ）日在臉書上連發 3 篇文狂嗆「真的不想搞了」，並直言「真的忍很久了」，引起熱議。日前呱吉在臉書上 PO 出一段「罷韓選情如何？呱辦難道是在看高雄人沒有？」的影片，認為罷韓結果恐怕無法成功，沒想到卻遭到網友挖出過去他槓上桃園市議員王浩宇的發言，認為他根本不支持罷韓，甚至還被罵成「中共同路人」。對此呱吉先是在自己個人粉專解釋「我始終認為作為一個台北市議員，關心台北市議題才是我的責任。所以儘管我受邀多次，但我從未出席任何公開的罷韓活動」。隨後呱吉更解釋，因為自身的辦公室有三個正港的高雄年輕人，「是支持我的理念才北漂到這裡上班，我也有很多高雄的朋友，他們都希望能夠成功罷免韓國瑜，我於情於理，我沒有置身事外的理由。只是我一直基於潔癖，不願意做任何大動作」。而那段20分鐘的影片也是自己用手機拍的廢片，然後叫辦公室助理幫忙剪輯、上傳。最後呱吉也強調，「若因為這支影片，讓罷韓成功，也不是他的功勞」。不過即便呱吉如此誠心的解釋，還是有人狂嗆他是「中共同路人」，因此呱吉又在自己個人臉書上連發兩篇文表示憤怒，「到現在還在講我中共同路人，到現到還在講，我只是有原則，但要出力的時候都出很大的力。但還是要說我中共同路人，就你他媽台派讚，真不想搞了」，最後更無奈表達自己真的忍了很久，「那些人躲在自己的小圈圈裡說我是中共同路人，也有人突然跳出來指責我『假裝台獨，但卻不敢反共』。其實你討厭的不是我，你討厭的是你虛構出來的人物，你根本連我們是什麼人都不知道」。網友們看完後紛紛留言表示力挺「辛苦了，還要面對這些人」、「痛酸那些獵巫成癮的人們」、「你缺了一張黨證...」、「早習慣了，根本沒差了，就他們最台派」、「您的台灣價值套餐已不足，請您續費唷」、「越會吵的人越能搏版面，這群人沒人要跟他們玩沙就在亂吵」。（編輯：王柏文）