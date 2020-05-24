民進黨黨職改選　蔡英文：一定要出來投票

民進黨的全國黨代表以及縣市黨部主委等黨職於今（24）天舉行改選，黨主席蔡英文總統也前往戶籍所在地的投開票所進行投票。
民進黨的黨職今天登場。改選職務包含了各縣市黨部主委、全國黨代表及縣市黨部代表，並將在7月將舉行全國黨代表大會；而今天所選出的全國黨代表中，將先選出中執委，再從中執委選出中常委。民進黨主席、蔡英文總統也在上午9點，到戶籍地所在的新北市永和進行投票，面對媒體蔡英文則是握拳向黨員喊話：「一定要出來投票。」
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