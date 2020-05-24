力邀陳時中宣傳新北觀光　侯友宜：沒有三天兩夜玩不完

「只要對新北觀光旅遊產業有幫助的，不管是陳時中部長或中央任何官員，甚至是有名的代表，我們都樂於謝謝他給我們滿滿的支持。」

而新北幅員遼闊，媒體問侯友宜，若陳時中來，會帶他到哪邊踩點？侯友宜說「

」

媒體追問侯友宜，是否會擔心只有綠營的縣市(如屏東縣)比較好請到陳時中去幫忙？侯強調

新冠肺炎連續41日沒出現本土傳染病例，也讓台灣各地的觀光人潮開始逐漸恢復，近日新北市、金門縣才達成觀光互惠合作；疫情指揮官陳時中也到墾丁踩點，推廣防疫旅遊。新北市長侯友宜表示，歡迎陳時中也到新北玩，侯自信地表示光是北海岸145公里長的海岸線，一天絕對玩不完，此外還有三峽老街、鶯歌陶瓷，至少要準備個三天兩夜才能體會新北市的美。侯友宜下午出席三重電競基地記者會，會後受訪時媒體問侯，是否希望陳時中也能到新北幫忙拉觀光、拚經濟？侯友宜說新北市太多好玩的地方， 從淡水一直玩到貢寮 ，有山有海 ，光這條145公里的海岸線，讓你玩一天絕對不過癮，還有很多好地方，平溪可以放天燈、坪林生態旅遊、鶯歌陶瓷、三峽老街，讓你玩不完 ，三天兩夜絕對不夠，要來新北市玩，要有一個禮拜的時間，才能深入體驗新北市之美。「 現在有好多縣市要跟新北市結盟，在行銷底下互惠，鼓勵市民到互惠縣市舉行套裝旅遊，讓大家能既便宜又方便，別的市民願意走進新北，才是最重要的。」