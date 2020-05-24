促轉會人事案26日立院投票　藍營將進行抗議

日前立法院政黨協商結論，預計於26日進行促轉會人事同意權投票，國民黨立院黨團總召林為洲今日表示對此結論不認同，會於當日表達抗議。民進黨團則表示，希望國民黨適可而止。行政院日前送促進轉型正義委員會委員提名名單，更換提名專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員。上周針對促轉會人事案進行政黨協商時，國民黨團認為提名名單有嚴重政黨色彩，促轉會是獨立機關，應超出黨派、獨立行使職權，至少要找中立一點的學者，「投不下去」。但政黨協商結論，將於26日上午的立法院會中，進行進行促轉會人事同意權案投票，國民黨立法院黨團也表達不認同委員名單的態度。林為洲今日指出，不滿意且不同意促轉會的委員名單，政治色彩太濃厚，因此不會去背書這樣的人事案；至於用何種方式表達抗議，會再與黨團成員進行討論，目前尚未確定。被問到是否會採用撕票、推翻票匭等較為激烈的抗議動作時，林為洲說，這些都有可能，甚至占據主席台，都是戰術的考量。國民黨團幹部今天會針對26日的策略進行討論。民進黨團書記長鍾佳濱說，國民黨團已表達會適度的抗議，那就請適可而止。