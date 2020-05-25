罷韓投票倒數！時力民調：56.4%同意罷免

距離罷免高雄市長韓國瑜6月6日投票日僅剩12天，時代力量今（25）日公布罷韓民調，56.4%受訪者同意罷免，不同意罷免降為28.9%，有高達58.4%的受訪高雄市民認為罷韓會通過。

時代力量今日上午舉辦罷韓民調記者會，針對韓國瑜上任高雄市長一年半來表現評分，滿分10分，韓國瑜僅拿到4.1分，超過30.6%的市民給了0分，20-29的市民僅給3分，是所有年齡層最低者。

這份民調是在5月19日進行，有效樣本830人，調查對象為居住在高雄市38個行政區域且年滿20歲以上的民眾，採用電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，在95%信心水準之下，抽樣誤差在正負3.4%之內。

▲時代力量25日公布罷韓民調。（圖／記者呂炯昌攝.2020.5.25）

針對韓國瑜罷免案，有56.4％受訪者同意罷免，較4月增加4.3%，不同意罷免則為28.9%，較前次下降6.3%。而韓國瑜為請假選總統道歉後，同意與不同意罷免都上升，分別為57.4%與31.8%，其中20-29歲同意罷免比例從71.4%上升至79.6%，顯然最不埋單；30-39歲不同意罷免的比例從20.1%上升至27.8%，多由「尚未決定」轉變而來。針對6月6日罷韓投票，59.6%市民表示會去投票，較4月民調的65.6%還少6.1%。其中，韓國瑜呼籲支持者別去投票的「蓋牌策略」影響不大，仍有58.4%市民表示會去投票，反倒是如果新冠肺炎變得嚴重，會去投票的比例將降為55.5%。2020總統大選投給韓國瑜的高雄市民，有75.8%不同意罷免，換句話說，有1/4支持者不再挺韓，16.1％更轉向同意罷免。