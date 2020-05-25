巷仔內／民進黨職改選結果　牽動2022？

▲民進黨縣市黨部主委當選一覽表。

民進黨職改選結果於24日晚間出爐，由正國會跟海派取得最大勝利。這次地方黨部主委競爭激烈，外界認為，主要是黨職選舉牽動到7月的中執委、中常委改選，更攸關2022的選舉布局與提名權，各派系因此步步為營；黨內人士指出，這屆地方黨部主委任期算是「淡季」，另一個觀察重點將是那些有意參與地方選舉的人。蔡英文520後回任黨主席，在後小英時代，民進黨內部也開始一波派系重整，黨職選舉因此成了觀察重點。一般認為，這次的黨職改選牽涉到中執委、中常委的改選，攸關2022選舉的佈局與提名權，也被視為「2022地方大選的前哨戰」，各派系都步步為營、提前練兵，競爭可以說是相當激烈，台北市候選人更是殺到中央黨部不得不暫停選舉。投票結果出爐後，正國會可謂最大贏家，在21縣市中連同親正國會，共取得7席地方黨部主委（含基隆、台中、苗栗、彰化、雲林、宜蘭、金門），而海派，則成了民進黨內成長最快的新興勢力。海派之所以能迅速壯大，一方面是握有媒體資源，另一方面是隨著陳菊卸任後，菊系在高雄的勢力逐漸萎縮，海派趁勢崛起，除了原成員外，也大量吸納謝系、英系人馬，進而成了民進黨內沒人敢小覷的派系；海派在這次地方黨職改選的成功後，接著將劍指7月的中常委選舉，加上趙天麟當選高雄黨部主委。換言之，海派在罷韓選舉、市長補選2022市長及市議員大選都將扮演舉足輕重的角色。此外，民進黨內人士表示，雖說這次黨職改選牽涉到執委、常委選舉，但由於地方黨部主委一任兩年，所以這次當選的主委不一定能碰到2022的黨內初選，加上所有縣市首長及六都議員的提名權都在黨中央，因此比起前任跟後任來說，算是相對「淡季」的主委，若非執政縣市，影響力就相對較小；但另一個值得觀察的點是，這些黨部主委有哪些是為了「派系交棒」、哪些是為接下來的非六都的縣市首選舉「提前卡位」，又有哪些是為了投入地方選舉「超前部署」。