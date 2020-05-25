國民黨表態挺香港　時力：對韓國瑜幫助不大

距離罷免高雄市長韓國瑜6月6日投票日僅剩12天，時代力量今（25）日公布罷韓民調，56.4%受訪者同意罷免，不同意罷免降為28.9%。國民黨雖然在日前表態挺香港，但是時代力量認為對韓國瑜幫助不大。

時代力量今日上午舉辦罷韓民調記者會，

針對韓國瑜罷免案，有56.4％受訪者同意罷免，不同意罷免則為28.9%。針對6月6日罷韓投票，59.6%市民表示會去投票，較4月民調的65.6%還少6.1%。2020總統大選投給韓國瑜的高雄市民，有75.8%不同意罷免，換句話說，有1/4支持者不再挺韓，16.1％更轉向同意罷免。

雖然有

有高達58.4%的受訪高雄市民認為罷韓會通過，但是時力民調也指出，罷免投票率若高於四成則通過機率極高，若低於三成，通過機率就大幅降低，比起韓國瑜出面道歉與「蓋牌效應」，疫情與青年投票才是關鍵。

時力民調是在5月19日進行，有效樣本830人，調查對象為居住在高雄市38個行政區域且年滿20歲以上的民眾，採用電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，在95%信心水準之下，抽樣誤差在正負3.4%之內。