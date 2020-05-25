國民黨表態挺香港　時力：對韓國瑜幫助不大

距離罷免高雄市長韓國瑜6月6日投票日僅剩12天，時代力量今（25）日公布罷韓民調，56.4%受訪者同意罷免，不同意罷免降為28.9%。國民黨雖然在日前表態挺香港，但是時代力量認為對韓國瑜幫助不大。
時代力量今日上午舉辦罷韓民調記者會，針對韓國瑜罷免案，有56.4％受訪者同意罷免，不同意罷免則為28.9%。針對6月6日罷韓投票，59.6%市民表示會去投票，較4月民調的65.6%還少6.1%。2020總統大選投給韓國瑜的高雄市民，有75.8%不同意罷免，換句話說，有1/4支持者不再挺韓，16.1％更轉向同意罷免。
雖然有有高達58.4%的受訪高雄市民認為罷韓會通過，但是時力民調也指出，罷免投票率若高於四成則通過機率極高，若低於三成，通過機率就大幅降低，比起韓國瑜出面道歉與「蓋牌效應」，疫情與青年投票才是關鍵。
媒體詢問中國將訂立香港版「國安法」，國民黨定調力挺香港，對於反罷韓有幫助嗎？出席記者會的高雄市議員黃捷表示，韓國瑜對於香港議題的回應都是避重就輕、不敢正面不回應，國民黨的聲明無法代表韓國瑜的立場，到現在都沒看到韓國瑜對於香港面臨困難處境的立場，只會提出「香港村」的計畫來消費香港人，但在議會詢問詳細規劃，至今不管是香港人還是高雄市民，都認為韓國瑜對香港沒有真正要關心，不是真的有心要幫助香港。
黃捷認為，國民黨的表態救援不了韓國瑜，大家都知道韓國瑜真正的目的，她呼籲，重要的還是韓國瑜的市政作為，韓國瑜若有心想聲援國際處境，都應該由他親自來表態。
高雄市議員林于凱表示，從韓國瑜走進香港中聯辦那刻開始，其實香港人就對韓國瑜充滿問號，中聯辦是中國要控制香港的機構，怎麼可能韓國瑜表態，香港人與高雄人就以為韓國瑜想幫助香港，韓國瑜「利益之所在，就是中國在香港利益之所在」。
時代力量黨主席徐永明表示，如果香港情勢惡化，國民黨主席江啟臣應該帶著韓國瑜出來說「九二共識」不存在、放棄「一中原則」，這對韓國瑜有沒有幫助不知道，但是對於國民黨的未來會比較好。
時力民調是在5月19日進行，有效樣本830人，調查對象為居住在高雄市38個行政區域且年滿20歲以上的民眾，採用電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，在95%信心水準之下，抽樣誤差在正負3.4%之內。
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