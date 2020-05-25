影／逾五成市民想罷韓　江啟臣：黨會跟韓國瑜共同面對

「蓋牌」策略，呼籲支持者不要去投票，只要用監票的方式避免罷免作業舞弊。根據時代力量所做的罷免封關民調，韓的蓋牌策略顯然難以阻止他被罷免。有58.4%的市民會去投票，而同意罷免的則有56.4%，兩者相互對照，韓國瑜被罷免的機會非常高。

對於罷免民調，國民黨主席、立委江啟臣說

下周六即將舉辦高雄市長韓國瑜的罷免投票，但根據今(25)日時代力量的封關民調中，將近六成高雄市民會去投票、且超過五成贊成罷免，韓國瑜能否保住市長前景十分不樂觀。國民黨主席江啟臣受訪時回應，會審慎評估高雄狀況，黨中央全力配合韓國瑜，民眾最關心的是防疫、防汛等市政議題。對於罷免浪潮，韓國瑜再度祭出總統選戰的「民調有很多，我們都參考，韓市長希望大家不要投票、把焦點放在市政，之前是防疫，現在同時面臨防汛，未來是不是極端豪大雨，市府應該提高警覺做防範，除了雨季，大雨過後大太陽是不是登革熱擴散，市府也該在這時拿出最好準備照顧市民健康。」媒體追問江啟臣，反罷韓會議的討論內容，江啟臣說重申，黨中央會全力配合高雄市府、跟韓國瑜合作，假日開會是要掌握高雄目前狀況，「目前大家關心不是罷免，黨中央、韓市長、市府，關心市政、防疫、振興。」而是否會在罷免投票日下高雄監票，江啟臣說「因應隨時的狀況，不管怎樣我們跟韓國瑜、高雄市府一起面對共同承擔。」