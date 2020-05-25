北京強推港版國安法　柯文哲：讓台灣人更討厭中國

▲台北市長柯文哲指出，中國強推港版國安法，顯然一國兩制的承諾已幻滅，也加深台灣人討厭中國。（圖／記者呂炯昌攝）

中國大陸全國人大會議預計28日審議「港版國安法」，讓國際社會擔憂香港的未來。台北市長

柯文哲今（25）日表示，中國強推國安法，只會讓台灣人更加討厭中國。

柯文哲今日凌晨在臉書發文指出，「民主、自由、人權、法治，是我所相信的普世價值，政治應該建立在這四大基礎之上。」1997香港回歸中國，當時中共頒布了《香港基本法》，承諾回歸後，將會實施「一國兩制」，落實「港人治港，高度自治」。但不到23年，中國人大卻已多次主動對《基本法》進行釋法，做出與香港終審法院截然不同的解釋，直接干預了「香港自治權」。





柯文哲表示，如今又傳出中國要在這次人大會議，自行訂定「香港版國安法」，這不但是跳過香港的《立法權》，也有人擔心，會直接壓迫香港的言論、集會、新聞等自由，所謂「馬照跑、舞照跳、五十年不變」的承諾，顯然已經幻滅，更進一步讓人對中國做出的承諾，感到懷疑。中共若還要強行另訂國安法，恐怕只會像「北風與太陽」故事中的北風，風愈吹，民心愈冷，逃愈遠。





柯文哲強調，「台灣鄰近香港，此舉無異也會加深台灣人民討厭中國的程度。」反送中事件還歷歷在目，北京當局不應重複失敗經驗，再重蹈覆徹。





台北市政府副發言人黃瀞瑩上午受訪時表示，香港的問題已是長期累積，北市府不樂見任何一方用偏激的手段來解決問題，柯文哲也屢屢呼籲北京應重視香港問題。至於台北與上海雙城論壇是否繼續舉辦？黃瀞瑩表示，雙城論壇是市政交流，為每年慣例舉辦，不會影響。



