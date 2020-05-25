談港澳條例　江啟臣籲小英：別選後就切割香港

昨（24）日總統蔡英文在臉書發文表示關心香港，但若香港情勢一旦發生變化，將可能停止適用《香港澳門關係條例》，國民黨主席江啟臣今天表示，蔡英文打算停止港澳條例適用，這等於是把香港切割掉。昨日香港民眾上街抗議港版國安法，蔡英文在臉書粉專發文表示，政府高度關心、謹慎因應香港情勢發展，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。對於蔡英文的發言，江啟臣表示，若港版國安法在沒有與港人溝通的情況下制定與實施，這對香港長期的自由與法治，絕對是非常大的衝擊，這也對港人自治以及未來民主化發展，產生巨大影響。他呼籲北京在這件事情上要非常謹慎，不樂見香港的自由與法治，與北京所承諾的港人治港等都成為幻滅。接下來話鋒一轉，江啟臣也呼籲民進黨政府必須對香港問題有所因應，不要讓人覺得，去年選舉時大聲挺香港，選後讓人感覺像要切割香港，停止港澳條例的適用，這等於是把香港切割掉。他也進一步指出，不管是國民黨或民眾黨，都努力針對港人需要協助的部份，設法讓港澳條例在人道協助、政治庇護等能夠加以制度化、法制化。