巷仔內／小英在乎香港爭自由　認真的還是糊弄？

昨日香港民眾上街抗議中國大陸有意制定「港版國安法」，晚間總統蔡英文隨即在臉書發文表達關心，只不過，文中提到停止適用《香港澳門關係條例》一事，在今天的立法院引起不少議論。到底蔡英文的發言，是與香港切割，抑或是如陸委會及總統府副秘書長李俊俋所說，是「提醒」北京政府呢？蔡英文的原文是這麼說的：「依據《香港澳門關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。」那麼，蔡英文提到的港澳條例原文又是如何呢？《香港澳門關係條例》第60條：「本條例施行後，香港或澳門情況發生變化，致本條例之施行有危害臺灣地區安全之虞時，行政院得報請總統依憲法增修條文第二條第四項之規定，停止本條例一部或全部之適用。」換言之，雖然蔡英文原文裡談到很多關心香港民主化發展的字眼，但突然提到停止適用港澳條例一事，讓人忍不住想到，去年總統大選前，民進黨支持者喊得震天價響的「挺香港」，如今第二任期就任了，難道就打算拿出次元刀跟香港切割？對於蔡英文昨日的發言，包括總統府副秘書長李俊俋及陸委會都表示，蔡英文臉書發文的原意是提醒北京政府，如果強用「港版國安法」，造成香港現在一國兩制及自治情形完全改變時，涉及的相關問題包括國人在港投資、國人進出香港、港人如何來台、港資如何投資台灣，都會受到相關的影響。陸委會與李俊俋想說的是，蔡英文那句話不是對香港人說的，而是對著中國大陸當局說的。但問題來了，從2016年上任至今，蔡英文以總統身分所說的哪句話，是中國大陸當局認真當回事兒看的？而且當人家打算一桿子打翻「一國兩制」的假象時，又怎麼會在意中華民國揮舞著自身國內法的《香港澳門關係條例》，恫嚇陸方千萬別這麼幹？我們試著來翻譯一下陸委會與李俊俋表達蔡英文的「真意」。李俊俋說：「（蔡）提醒北京政府，如果強要用「港版國安法」的方式會造成香港局勢的完全改變，這個是要付出代價的，而且完全違反香港人民追求民主自由的價值。」也就是說，如果香港不再是「特別行政區」，那麼我們的《港澳條例》就不再適用了哦！陸方一直講要「一國兩制」的把戲，我們也就看穿了哦！以後想透過香港、澳門跟台灣交流，就沒那麼容易了。如果真的覺得香港人民追求民主自由要力挺到底，那麼，與其揮舞著《港澳條例》向陸方隔空喊話，是不是乾脆一點，向國民黨、民眾黨、時代力量立院黨團學習，提出《香港澳門關係條例》條文修正草案，用更明確的條文，讓想要尋求政治庇護的香港人，能夠在緊急的時刻獲得來自台灣的協助，這或許是更實在的做法。其實，大家都可以體會，蔡英文的發言是不希望在這個時候過度刺激中國大陸，只是，從2016年以來，蔡政府就選擇了「站在民主自由這一面」，也讓陸方根本不願意與蔡政府進行溝通，最好的例子就是新冠肺炎疫情時，明明全球都在撤僑，但武漢包機卻怎麼都談不成，還得倚靠國民黨去「協調」，才在事隔多日後擠出兩波包機。那麼，到了現在，眼見陸方真的打算打翻「一國兩制」的假象時，就乾脆再玩一次「超前部署」，確保如果萬一發生了「不願意見到」的事情，台灣真的能夠對爭取民主、自由的香港人伸出援手。