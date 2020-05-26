6月6日罷韓投票　民調：57%樂見罷韓成功

距離罷免高雄市長韓國瑜6月6日投票日僅剩11天，台灣民意基金會今（26）日公布封關民調，57%受訪者樂見韓國瑜被罷免成功。





台灣民意基金會今日上午舉行「蔡英文總統的下一個四年」記者會，公布最新政治議題民調，當問到「6月6日，高雄市將舉行罷免市長韓國瑜的投票，您是否歡喜看到（樂見）韓國瑜市長被罷免成功？」結果發現38.7%非常樂見，17.6%還算樂見，15%不太樂見，13.2％一點也不樂見，15.5%沒意見、不知道、拒答。換句話說，57%受訪者樂見韓國瑜被罷免成功。





台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，45歲以下大約有65%樂見罷韓成功，相較之下，45歲以上較年長的公民只有50％的人樂見，由此可見，罷韓行動發展到現在，年輕人已經成為罷韓的主體，某種程度可以說是2020總統大選的續集，多數台灣的年輕人不想就這樣放過韓國瑜。





從政黨支持者角度來看，有八成的民進黨支持者樂見罷韓成功、國民黨支持者有84%不支持罷韓、台灣民眾黨支持者有47%支持罷韓，36%不樂見；時代力量與台灣基進支持者各有88%支持罷韓。由此可見，在罷韓議題上，藍綠針鋒相對，但因2020總統選舉藍營勢力急遽萎縮，藍綠對決，結果可想而知。





本次問卷訪問時間為5月20與21日，以全國為範圍20歲以上成年人為調查對象，有效樣本1085人，抽樣誤差值在95%信心水準下約正負2.95％。



