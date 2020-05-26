江啟臣質疑她選完切割香港　蔡英文駁：「國民黨是錯的」

北京政府將強推港版《國安法》，再度引發港人抗爭。蔡英文則表態「和香港人站在一起」，但也提到「若香港情勢改變，可停止適用香港澳門關係條例。」國民黨黨主席江啟臣昨（25）日質疑，終止條例等同切割香港，呼籲蔡英文不要選前撐香港，選後就切割。而蔡英文今（26）天則駁斥國民的的說法「是錯的！」針對北京政府強推港版《國安法》蔡英文總統24日在臉書上表態「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。」其中也提到，香港的情勢發展，台灣政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據《香港澳門關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。不過，江啟臣昨天接受媒體訪問時則質疑，民進黨既然完全執政，對於香港的問題就必須有所因應；台灣民眾黨或國民黨，在港人需要協助的部分，都設法在港澳條例裡面對於人道協助、必要時的緊急狀況、政治庇護等加以法制化，但蔡英文卻要《停止適用港澳條例》，形同切割，沒有《港澳條例》要怎麼樣跟港人站一起？更直批蔡英文：「你到底是要跟港民站在一起？還是跟北京站一起？」蔡英文今天在視察憲兵指揮部，被媒體問到國民黨批評切割及未來對香港有沒有什麼具體措施提供協助時，蔡英文回應未來將會作出完整的說明，也駁斥自己是切割香港，強調『國民黨的說法是錯的」。