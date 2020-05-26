根本是神！民調：破九成國人對陳時中有好感

▲台灣民意基金會26日公布台灣人對衛服部長、中央流行疫情中心指揮官陳時中的情感溫度調查，結果顯示，91.9%國人都對陳時中有好感。（圖／記者呂炯昌攝）

蔡英文總統第二任期於520開始，台灣民意基金會今（26）日公布國人對衛服部長、中央流行疫情中心指揮官陳時中的情感溫度調查，高達91.9%對陳時中有好感，位居閣員中最高。





台灣民意基金會董事長游盈隆表示，「時勢造英雄，放在陳時中身上，再貼切不過了。」當今年一月新冠肺炎疫情全球爆發，1月20日疾管署中央流行疫情指揮中心開設，3天後武漢封城，之後指揮中心由一級提升為二級開設，並由陳時中出任指揮官，從此之後國人每天準時收看「中央流行疫情指揮中心記者會」，由陳時中主持疫情報告，結果是台灣確診人數、死亡數與死亡率都遠低於世界各國。





調查指出，91.9%的受訪者對陳時中有好感，喜歡陳時中，反感只有1.4%，台灣人對陳時中的感情溫度是87.78度，遠遠超過不冷不熱的50度，意味在全國民眾心目中，「陳時中根本已經不是人，而是神了！」





台灣民意基金會調查指出，在政壇四大天王人氣指數排行榜，陳時中感情指數87.78最高，遠高於蔡英文總統67.60、行政院長蘇貞昌63.82、副總統賴清德68.10。





本次問卷訪問時間為5月20與21日，以全國為範圍20歲以上成年人為調查對象，有效樣本1085人，抽樣誤差值在95%信心水準下約正負2.95％。









