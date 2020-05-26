緝毒犬好呆萌　跟蔡英文玩你丟我撿！

▲蔡英文26日視察憲指部，與緝毒犬玩你丟我撿，獎勵緝毒犬成功找到毒品。（圖／記者陳明安攝 2020.05.26）

蔡英文總統於今（26）天前往憲兵指揮部視察，憲兵進行快反連戰力展示、緝毒犬訓練成效展示。身為貓奴的蔡英文，在看到緝毒犬時，眼神中滿是愛心，更與緝毒犬玩起「你丟我撿」，萌壞在場所有人。蔡英文今天視導憲兵指揮部，並聽取憲兵快速反應連的簡報，蔡英文在致詞時表示，每一天她到總統府上班的時候，第一個看到的就是憲兵，憲兵的忠貞、志節、紀律，她都看在眼裡，非常的肯定。不只她看在眼裡，每一年國慶，憲兵的快反連操演也總是受到國人及各國觀禮貴賓的喝采，憲兵的形象就是國家的門面。蔡英文也說，憲兵除了本身的戰訓任務外，還具有司法警察的身分，有責任打擊犯罪，這幾年憲兵積極參與反毒工作，成果也相當豐碩。今年成立的緝毒犬分組也已投入國軍營區的毒品偵查工作，雖然勤務這麼多元，責任也很重大，不過，透過簡報，她很放心，在憲指部指揮官黃金財中將的帶領之下，加上憲兵全體官兵的努力，每一項任務，憲兵都會使命必達，值得嘉勉。在就職演說中，蔡英文提到會改善部隊的管理制度，達成管理的現代化、專業化，並在維持團隊軍紀跟社會價值之間取得一個均衡，蔡英文今天也在憲指部說，憲兵是軍武之師，是國軍各軍種的表率，期許憲兵務必要維持高水準的表現，和她一起努力、一起打造一個兼顧部隊紀律，也能維護個人權益從軍環境，讓國軍受到人民尊敬。視察過程中，憲兵展示緝毒犬訓練成效時，身為貓奴的蔡英文在看到拉布拉多緝毒犬呆萌的模樣時，眼中充滿了愛心，更親自與緝毒犬玩「你丟我撿」的遊戲，在緝毒犬緝獲毒品時，將毛巾丟往緝毒犬，鼓勵犬隻成功緝獲毒品，萌壞在場所有人。