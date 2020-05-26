立院促轉會人事案過關！楊翠出任促轉會主委

立法院會今（26）天上午行使促進轉型正義委員會委員人事同意權投票，促轉會主委被提名人楊翠，獲得72張同意票，副主委葉虹靈72票，票數皆過半，確定將由楊翠出任促轉會主委、葉虹靈為副主委。行政院日前函送促轉會委員提名名單，送交立法院行使同意權，更換提名專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員案。為防範國民黨杯葛，民進黨團今特別發動甲動，並在一早佔領主席台，但國民黨團不滿提名人選，集體未進議場、未參與投票，在場外舉行「促轉變酬庸，拒絕背書促轉人事案」記者會，黨團總召林為洲表示，此次提名人選立場明顯批綠，「都不符合標準」，且她身為被害者家屬，更不適宜擔任裁判機關的主委，拒絕背書，聲稱促轉會是獨立機關，應該要由「中立」一點的學者出任主委，能夠超出黨派、獨立行使職權。立法院促轉會人事同意權投票至上午10點半投票截止，共有72名立委出席投票，由於國民黨團集體不投票，投票張數共計有72張。轉會代理主委楊翠最後獲得72張同意票，0張不同意票；副主委提名人葉虹靈獲72張同意票、0張不同意票，主委、副主委及其餘委員全數過關。