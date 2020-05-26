促轉會人事通過　國民黨團拒絕出席投票

包括促轉會主委被提名人楊翠等8人在內，全數均獲得72票同意票，楊翠出任促轉會主委。國民黨團方面沒有發動杯葛、也拒絕出席投票，以開記者會的方式，譴責促轉會成政治酬庸的工具，人員也不具備超越黨派的標準。

民進黨團一早發動甲動，黨團成員六點半就在議場大門集合，而當議場大門開啟後，民進黨立委隨即進入議場，坐上主席台，確保不會遭到國民黨團杯葛。

投票結果共有72名立委領票、41名立委未領票，大多數民進黨立委在9時17分前完成投票，立法院長游錫堃、副院長蔡其昌則分別於9時25分前後進行投票，而投票截止時間（10時30分）前，國民黨立委未進場投票。

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立法院院會今(26)日處理促轉會新任人事案，在民進黨團握有過半席次下，國民黨團總召林為洲痛批，促轉會是獨立機關，應超出黨派行使職權，但此波提名名單都不符合標準。他強調自己很尊敬楊翠，但其祖父楊逵在日據時代、228事件及白色恐怖時期都曾入獄，作為被害者家屬，不適合擔任裁判角色。林為洲透露，本來此次記者會也邀請黨團書記長蔣萬安，但蔣認為自己的身分不適合開記者會批判促轉會人事案，「可能被調查的對象等親，當然不適合批判促轉會，被害人家屬也不適合做裁判機關的主委」。黨團首席副書記長林奕華說，促轉會應在2年內向行政院提出完整報告，但前副主委張天欽導致促轉會空轉，忙著政治鬥爭消滅異己，沒有繼續認命的正當性，借用笑傲江湖「欲練神功，必先自宮」，當時卻未撤會全部促轉會委員，而且現在的主委與副主委還是當時的委員之一。立委吳怡玎抨擊，楊翠去年任代理主委曾肯定不會延長促轉會工作，不料，半年後成為促轉會主委被提名人，但仍無法講清楚具體業務內容，恐無限期延長促轉會，而促轉會一年花1億5千萬元，卻沒有用於受害者家屬。立委陳以信表示，促轉會原本的定位是任務型機構，期限到了就要交報告、讓歷史這頁盡速翻過去，他們現在要延長，不帶結束期限一延再延，還用基金常態化，轉型任務沒完沒了， 希望延長一次為限，促轉任務有終期。