「撐香港別耍嘴皮！」民眾黨籲臨時會完成港澳條例修法

近日中國大陸兩會上提出「港版國安法」，導致上萬香港人上周日(24)走上街頭示威，國際社會也對香港的情勢憂心無比。蔡英文總統表明「依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，引發外界討論，這對於抗爭中的香港人而言，究竟是有利或不利。民眾黨團今(26)舉行記者會，認為蔡總統說要「撐香港」，與香港站在一起，就要在臨時會完成《港澳條例》修法，不要淪為口號。





民眾黨立委張其祿指出，《港澳條例》共60條，按各章節分類有行政、出入境管理、文教交流、交通運輸、經貿交流幾個管理項目，行政類別主要為官方之間的交流，停用並無實質影響力，其餘條文都與一般民間人士與台來往息息相關，貿然停用任何一條都可能對於香港人民面對的危難雪上加霜。





張其祿表示，現行《港澳關係條例》第18條規定，因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的港澳居民，得提供必要援助，法條模糊且須個案認定，像是銅鑼灣書店負責人林榮基是用投資名義來台，不是因為政治事件保護而來。針對蔡英文表示要停止港澳條例，已有香港民間人士透過網路跟委員辦公室聯絡，並在線上進行交流。





張其祿指出，民眾黨已於「港版國安法」事件發生之前的5月15日，提案修正《香港澳門關係條例第18條》且通過一讀，進入委員會待審，明定「港澳民眾因戰爭、種族、宗教、性別、性傾向、特定社會團體或持特定政治意見，而離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，以致不能受港澳保護或不願返回港澳者，得向明定之主管機關申請庇護。」





民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，前天在蔡總統在臉書提到，若香港局勢變化影響到台灣，將考慮停止部分或全部的《港澳關係條例》，但民進黨去年選舉時重視香港「反送中」，很多人說撐香港就能撐台灣，呼籲蔡英文或行政院長蘇貞昌應把立場說明清楚，若部分或全部停止適用該法，是否有替代方案，來協助衝鋒陷陣的香港人捍衛民主。





內政委員會召委陳玉珍將在28日內政委員會排案討論修訂「港澳條例」與香港情勢相關議題，並請陸委會、內政部移民署備質詢。民眾黨期盼透過積極修法，讓台灣支持香港民主運動能更有力道。









