滯留俄羅斯96人　外交部：搭乘日航竱機返台

新冠肺炎全球蔓延，俄羅斯累計確診病例達到35萬3427例、過去24小時新增92起死亡病例，全國累計3633人染疫喪生，成為僅次於美國第二大疫區。由於俄羅斯國際航班仍處停飛狀態，外交部表示，滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶，共計96人已於本(26)日凌晨搭乘日航班機自莫斯科起飛，經東京成田機場轉機，預定在26日傍晚返抵國門。
外交部發言人歐江安今日表示，為確保國人順利離境， 駐俄羅斯代表處同仁前往莫斯科SVO機場，代表我國政府向搭機國人與眷屬致意並協助登機。為落實入境後相關防疫規定，外交部已責請駐俄羅斯代表處通知所有搭機國人與眷屬，務必嚴格遵守我國相關防疫規定，搭機時全程做好健康安全防護措施。另依「中央流行疫情指揮中心」會議決議，本次自俄羅斯返台的所有乘客在入境後都必須接受集中檢疫。
對於滯俄羅斯國人能夠順利搭機返台，外交部對俄羅斯及日本相關單位，以及日本航空公司提供我方的各項協助，表達由衷謝意。
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