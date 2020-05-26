巷仔內／6月防疫可望解封！小英也走川普路線

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林柏年攝）

行政院長蘇貞昌26日召開肺炎疫情趨緩後防疫措施解禁會議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在會中表示，若到6月7日時，仍能維持本土 0 確診，將是第四個14天潛伏期 0 本土病例，台灣可說是非常安全。蘇貞昌裁示，若能順利度過第四個14天 0 本土病例或沒有社區感染，行政院將開放民眾在國境內正常生活，「不用等到端午節」，這項裁示也形同宣告台灣將走美國總統川普的經濟路線，在瘟疫控制下的經濟活動將正常開放。瘟疫與經濟衰敗的拉鋸極為慘烈，美國總統川普曾在五月初表示「美國必須立即重新開放經濟，即使更多美國人因此感染新冠病毒，甚至死亡，也得做」，川普當時在鳳凰城表示，疫情引發的經濟衰退已經導致超過 3 千萬美國人失業，並威脅到他連任總統的前景，政府和醫藥機構除需盡快擺脫疫情，美國也務必「安全的解封」，適度允許企業恢復正常經營。商人出身的川普所走的路線，也影響重視經濟發展的日本。日本首相安倍晉三在25日宣布，由於肺炎疫情受控，日本將解除北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川 5 個都道縣的緊急事態宣言，未來人民可自由外出，商家可恢復營業。日本經濟再生大臣西村康稔指出，在這段過渡期，日本政府會每三周評估一次疫情，意味「避免大型聚會」的要求將逐步解除。與美日「經濟至上」政策站在相反面的，是亞洲的蒙古。蒙古在還未傳出確診病例之前，早在1月27日就宣布關閉與中國大陸的邊境，蒙古總理烏赫那.呼日勒蘇赫在25日表示，蒙古將持續鎖國，直到新冠病毒疫苗出現，有效可用為止。美日與蒙古，可說三個案例、兩種走向。台灣不是內陸國，也同樣重視經濟發展，蔡英文政府評估後，也將走美日路線。在肺炎疫情衝擊下，主計總處曾在四月底公布台灣第1季經濟成長率概估為1.54%，為16季以來最低水準，不過台灣靠著「疫情控制得宜」等因素，第1季經濟成長表現仍優於南韓、新加坡等亞洲鄰國。台灣今年第1季經濟成長率概估較2月預測數減少0.26個百分點，第1季經濟成長季增年率（saar）為負5.91%，不只終結連16季正成長，更是2008年第4季以來最差表現。主計總處說明，這是因為來台和出國人次都大減，服務輸出入雙雙重挫，民間消費也因為疫情關係，國人減少外出消費和停止休閒旅遊活，導致第1季民間消費負成長0.97%，這是2003年第2季因SARS影響導致負成長1.14%，以及2008、2009年因全球金融風暴連續5季負成長之後，再次嚴重衰退。川普有2020年美國總統大選要應付，台灣則是蔡英文總統在大勝韓國瑜當選後，也要交出連任後的第一張成績單。蔡政府已經有陳時中防疫邊境成功阻絕的實績，接下來就是重振經濟，如果振興經濟再次漂亮得分，民進黨執政將塑造口碑，成為這次瘟疫下的最大贏家，甚至奠定2022、2024大選後長期執政的信心基礎。台灣是否可以在6月順利解封？行政院長蘇貞昌在會中強調，為因應其他國家疫情仍不穩定下，目前初步解封的原則是「邊境風險嚴管，國內鬆綁」，國境仍要嚴格執行風險管控，等到其他國家跟台灣一樣安全，才能進一步邊境開放。6月7日台灣有機會初步解封，國內民眾宛如「重獲自由」，民進黨政府也將進入下一階段重振經濟最艱困的挑戰，蔡英文總統也將交出她連任後第一張亮眼的成績單。