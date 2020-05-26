蘇貞昌將赴立院報告施政方針　提紓困三支箭

行政院內閣上週小幅改組，行政院長蘇貞昌本週五（29日）將到立法院進行施政方針報告。根據行政院提供給立法院的資料指出，蘇貞昌表示，防疫期間，政府超前部署做好紓困，盤點受疫情衝擊生活的勞工、產業與企業，並以「發現金、助貸款、減負擔」三支箭，協助走出困境。蘇貞昌也說，今年全球經濟受疫情嚴重衝擊，但台灣第1季經濟成長率仍達1.54%，為亞洲四小龍之首；另自「投資台灣三大方案」推動以來，台商回台投資累計總額已破兆元，創造約8萬2千個就業機會。美國商業環境風險評估公司（BERI）公布2020年第1次「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境穩定，位居全球第3，僅次於瑞士、挪威，高居亞洲第一。在財經及金融方面，蘇貞昌表示，將落實執行嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興措施，協助民眾、中小企業及新創重點產業取得資金，並促進普惠金融與永續發展，強化金融消費者權益及投資人保護。在經濟方面，蘇貞昌指出，將以國內需求作為基礎能量，帶動產業發產，建立「台灣品牌」，並在「五加二」產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。透過紓困振興，協助產業度難關、再升級，加速投資台灣，重建完整供應鏈。蘇貞昌說，將啟動經濟發展新模式2.0，致力解決產業「五缺」，持續推動法規鬆綁，吸引全球高科技及戰略性產業選擇台灣，作為生產及研發基地。且爭取加入區域經濟整合，洽簽雙邊經貿協定，持續推動「新南向政策」，推動智慧商業與跨境電子商務。蘇貞昌指出，將確定穩定供電，強化節能，加入發展綠電及再生能源、布建儲能及智慧電網，打造亞洲綠能發展中心，落實非核家園。