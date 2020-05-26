影／國防部再開敦睦艦染疫記者會　手語翻譯員首度亮相

海軍敦睦艦隊群聚新冠肺炎調查報告今日出爐，指揮中心指揮官陳時中表示，群聚僅發生於磐石軍艦上，有4波傳染，病毒株都是同一型。國防部今日下午也舉行記者會，公布防疫精進作為，記者會上也比照其他部會首度出現手語翻譯老師。
國防部「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查」記者會，由副部長張哲平主持。軍醫局長陳建同中將表示，海軍以及外離島採購PCR（聚合酶連鎖反應Quantitative real-time )儀器，偵測病毒核酸，17號與22號分批進來，一共17套，相關人員也已完成訓練。
媒體詢問敦睦艦隊支隊長陳道輝是否完成訪談，他的反應如何？國防部總督察長黃國明中將表示，訪談現在還在進行中，陳道輝的反應還算平靜，他只是調離現職接受調查，訪談內容預計下週或下下週出爐的報告會跟國人說清楚。
張哲平表示，這段時間很多媒體關注敦睦艦隊未來的懲處，我們一定按照調查結果、違失的情事，但是也要考量他們成功達成敦睦艦隊的任務，從現在調查來看，敦睦艦隊並沒有什麼「了不起的錯誤」，誠如下午中央流行疫情指揮中心公布的報告，「經密切監測與追蹤，此群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。」這部分我們都有注意到，但是當初實在有太多無症狀感染者，不容易察覺。
張哲平進一步表示，經過中央流行疫情指揮中心指導下，針對許多SOP啟動精進措施，希望藉由這次經驗讓防疫夠更為落實，能夠滴水不漏。
本次國防部記者會也首度比照政府其他部會，配置手語翻譯員。媒體詢問，軍事術語會不會很難比，手語翻譯員林亞秀表示，國防部之前有開過記者會，相關訊息都有注意，軍方單位的一些名稱、階級都要先做功課，才能讓聾胞更清楚知道。她表示，磐石軍艦的「磐」在手語中沒這個字，只好用手語比「石」，因為目前只有磐石艦群聚感染，所以聾人朋友應該不會搞混。
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