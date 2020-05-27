罷韓案叫好不叫座？呂秋遠分析　利弊一次看

許多人都口頭贊同罷免韓國瑜市長，但是真正行動去投票的高雄市民可能並不多，為此，

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，律師呂秋遠昨（27）晚在臉書發文表示，罷韓可能出現「叫好不叫座」的情況，因他詳列了十項同意罷免的理由與罷免的成本，兩案分析利弊得失。呂秋遠以職場工作上概念出發，表示可以藉由罷免成功這件事提醒員工，不要失業這麼久以後，給你一份好工作，就急著換工作，別的工作不要你以後，還想回來原公司上班；也可以提醒老闆與同事，不要老是提出一些浮誇不實的工作計畫，然後再告訴大家，其實我做不到；還可以提醒職場新人，沒做好準備就去見客戶，還想一邊應徵新工作，下場就是被開除。在感情方面也有個借鏡，呂秋遠表示，藉由這件事提醒配偶，在家就嚷嚷要「不拒絕有新歡」，後來離家半年去追求對方。如果人家拒絕你以後，可能會無家可歸。其他面向還有可以參與台灣史上第一次的罷免直轄市市長投票，成為歷史中的一票；可以成為2020年投票三次的台灣公民；投票不會被當成韓粉；讓雲林縣多一名線民；不會再聽到有直轄市長公開說粗話或歧視言論；不被再高雄市以外的公民詢問「嗨，發大財沒？」。但就不同立場，呂秋遠也提出罷免案成功所要付出的成本，包括像是住外縣市要買高鐵票、找尋投開票所、讓爸媽不開心、高雄市府內政務官會失業，造成失業率微幅上升、補選國家花錢、政見未能實踐、有些政治人物會找不到人可以罵，很寂寞、韓粉不開心以及未來無法跟高雄市民問候「嗨，發大財沒？」。綜合以上分析，呂秋遠仍呼籲高雄市民在投票當天能去行使公民權利，因為不去投票，就是讓韓市長的「直球對決」揮出全壘打，而不是三振出局。有些人會浪子回頭，但是，有些人就是不會。網友紛紛回應，「正反都講得很好，不管成不成功都是民主」、「用手中選票展現決心與民主意志！」、「說的我新北市民都想去投了」、「風雲無阻」、「就是欣賞呂律師！」。