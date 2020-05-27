反彈聲浪排山倒海　高嘉瑜澄清：從未提案課徵「肥胖稅」

▲高嘉瑜發文全文。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

民進黨立委高嘉瑜日前在立法院質詢時拋出「肥胖稅」議題，引發外界熱議。不少民眾望文生義，誤以為「肥胖稅」是針對體重進行的差別性課稅；而了解「肥胖稅」其實就是「糖稅」的民眾，也很多不支持政府以課稅方式干預民眾進食的偏好。對此，高嘉瑜昨（26）晚在臉書發文澄清，強調自己從沒有提案徵「肥胖税」。高嘉瑜表示，自己針對「健保費調漲」質詢衛福部，並未提案徵「肥胖税」。此外，高嘉瑜也解釋，所謂「肥胖稅」一詞並非指肥胖的人要被課稅，而是針對高糖份、高熱量食物的健康税。高嘉瑜指出，依據 2018 年醫療支出顯示，慢性腎病排名第一，健保支出約 513 億元，第二名是糖尿病，第三名則是齒齦炎及牙周疾病。而這些慢性病應該要從預防保健下手，例如：飲食、生活習慣、用藥等方面來教育國人，因此高嘉瑜才會關心針對高糖分、高熱量食物開徵肥胖稅的課題。另外高嘉瑜也強調，健保從 2017 年開始每年即入不敷出，去年更是短絀 337 億，準備金也只剩下 1,771 億，衛福部預估 109 年收支不足數約 676 億元，到明年底可能會沒有健保準備金。健保的收支平衡必須就從結構性問題下手，完善健保制度已是不能再拖延的當務之急。（編輯：倪浩軒）