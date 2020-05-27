黑道將在罷韓時監票？國民黨痛批警政署長陳家欽

▲警政署長陳家欽。( 圖 / 中央社 )

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖 / 記者陳弘志攝）

罷韓投票6月6日登場，高雄市長韓國瑜呼籲支持者不要投票，只監票，警政署長陳家欽26日南下高雄召開罷免案首次治安專案會議，直指「黑道將在投開票所監票」，國民黨今天(27)痛批陳家欽發言不適當、立場偏頗。文傳會主委王育敏表示，對於罷韓的因應作為，國民黨完全尊重韓國瑜市府的規畫與想法，黨中央會持續給予韓國瑜必要的協助，但目前國民黨最擔心的是「國家機器已經動起來」，身為警察大家長的陳家欽，卻公開說「黑道監票」，這樣的態度讓人高度質疑，其立場也非常偏頗。警政署長應該在掌握具體情資後指揮辦案，但陳家欽只是聽到傳聞，就當成一件重要的情資，然後再由警政署長親自口語傳播出去，請問這樣適當嗎？王育敏指出，昨天國民黨已經抨擊法務部長蔡清祥的立場偏頗，因為罷韓團體盜用法務部的logo，蔡清祥卻公開說「可以原諒」，這不是一名部長該有的立場，應該嚴正執法才對，因為盜用政府logo絕不是輕輕一句「可以原諒」的。王育敏強調，法務部長和警政署長兩者都是重要的法治機關首長與象徵，在罷韓案卻先後失去立場，染上政治顏色，於最後關鍵時刻沒有站穩超然中立的角色，這是民主法治的悲哀與淪喪，這兩個機關在這兩天的表現，都先後失去公正與客觀，這才是最令人擔憂的地方。陳家欽26日受訪表示，所謂的「黑道監票」只是傳聞，他會要求高雄市警局研擬相關執法手段，阻絕不法，警方會秉持「投票前平安、投票日平順、投票後平穩」三大原則，只要有任何企圖干擾、破壞或影響投票結果的不法行為，警方一定全力偵辦。