少了陳菊潤滑蔡蘇「僅靠幕僚溝通」？府方出聲駁斥

行政院院長蘇貞昌遭媒體指稱「屠龍打賴」為桃園市市長鄭文燦的總統之路清除異己，以謀求自己及家族的政治後路；其中也提到陳菊不續任總統副秘書長後，總統蔡英文與蘇貞昌之間燒了緩衝，現在「僅靠幕僚溝通」。對此，總統府今（27）天透過發言人張惇涵表示，蔡英文與蘇貞昌今天才見面針對國政事務交換意見，譴責媒體不實報導。根據媒體《周刊王》報導，蘇貞昌近期「屠龍打賴」動作頻頻，為鄭文燦的總統之路「清除異己」，以謀求自己與家族的政治後路。其中也提到，陳菊在離開總統府後，蔡英文與蘇貞昌之間少了論滑劑，兩人之間現在僅靠幕僚溝通。對此，總統府發言人張惇涵表示，相關報導內容與事實不符。實際上，蔡英文與蘇貞昌今天才當面會談，就重要國政事務交換意見，除了因應防疫工作須保持社交距離外，彼此之間的溝通沒有距離，執政團隊拚國政，不須要「緩衝」，只有共同努力「衝衝衝」，也無須「只透過幕僚溝通」。張惇涵也指出，蔡英文對甫就任的賴清德也相當倚重，賴清德在就職隔日，就以其醫療公衛的專業，立刻投入防疫相關工作，掌握防疫工作的相關進度與未來規劃，顯示執政團隊無縫接軌拚國政的決心。張惇涵更點名該媒體近日來有許多密集的不實報導，總統府對此再次表達強烈譴責，也呼籲勿一再以不實報導混淆社會視聽。