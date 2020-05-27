臉書也加入罷韓國家隊？國民黨團直播罷免賄選遭檢舉下架

立法院國民黨團接獲支持者陳情，發現罷免團體在高雄鄰里內發放價值約200元的乾洗手液、搭配罷免相關文宣，今(27)日黨團開記者會，指控罷免團體賄選，記者會照慣例在臉書上進行直播，並於結束後轉換成影片供民眾及媒體後續回放，未料該影片遭到下架，黨團工作人員質疑是遭到民眾檢舉，但臉書方面仍未解釋為何下架影片。國民黨團召開「罷韓出奧步 疑似賄選抓到了」記者會，公佈罷韓團體公然「同時發送防疫消毒液及罷韓文宣」。賄選事證明確，本黨團公開要求法務部及檢調介入調查。但記者會開完不到十分鐘，黨團臉書粉專的直播影片被無預警下架。臉書公司至今未回應下架理由。國民黨黨團公開質疑，臉書在此次罷韓到底扮演什麼角色，是否有政黨、政府人士、特定政治人物介入其中，他們要求臉書說清楚講明白。國民黨團指出，他們臉書直播影片被無預警下架不是第一次。22日他們召開「不擇手段！國家機器追殺韓國瑜」記者會，十點召開記者會，影片在卻十二點被臉書無預警下架。經他們多次詢問下才在四天後重新上架。國民黨團表示，今天的記者會一結束，影片立即被下架。他們認為記者會的內容並無不法，呼籲幕後黑手出面，不要只會站在臉書後面控制媒體、操控輿論。「難道這就是蔡英文總統給台灣人民的民主？難道在野黨、一般民眾現在發表意見及言論的自由都没有了？」國民黨也問臉書公司，「您有被人威脅嗎？您有苦衷嗎？您為什麼沈默？您為什麼必須配合？臉書上的言論自由還在嗎？原來『罷韓』罷到『法律變廢紙』；『罷韓』罷到『防疫變買票』，都是真的！因為是『真的』所以只能被『消音』？是這樣嗎？」