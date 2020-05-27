台灣撐香港？蔡英文：行政院將提人道救援專案

蔡英文日前在臉書表態撐香港，但文中提到，依據香港的情勢變化，可依據《香港澳門關係條例》第60條止適用該條例一部或全部，遭藍營質疑選後切割香港。對此，蔡英文今（27）天在主持民進黨中常會前接受媒體訪問時表示，今天與蘇貞昌會面後已經取得初步共識，政府將針對港人的人道救援提出專案，國民黨說她切割香港是錯誤解讀。蔡英文在主持民進黨中執會前表示，這幾天大家都很關注香港的情勢的發展，台灣其實跟其他世界上所有民主國家一樣，期待香港能保有自治、人權保障，嚴正呼籲中國政府懸崖勒馬，不要違反當初「港人治港」、「香港50年不變」的承諾，讓香港社會恢復和平對話。近期也有許多港人呼籲台灣政府能對「撐香港」提出實際政策規劃，協助甚至是近一步放寬港人移民來台。對此，蔡英文則指出，針對協助港人的部分，她今天在與行政院院長蘇貞昌討論過後，已經達成共識，行政院將針對港人人道救援的部分提出專案，由陸委會負責規劃、跨部回協調。其中包含港人居留、安置，以及預算框定等等，也希望陸委會在最短時機間提出計畫，向社會大眾做出說明。但會否降低港人移民門檻？或是修訂《難民法》讓港人來台更具明確依據？對此，蔡英文並未正面回應，僅表示在目前相關法律規範下，香港人民進入台灣相對過去寬鬆，相較前一年成長了41％，估計這樣的趨勢會持續下去。她也再次強調《港澳關係條例》已足夠因應，至於是否會有調整「我要先跟各位說明，我們有一件事情是確定的，我們照顧香港人民的決心不便，我們會提供他們必要的協助，讓他們到台灣來居留生活、工作。」