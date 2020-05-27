積極深耕地方　民眾黨再宣布投入地方鄉鎮里長補選

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，在2020年立委選戰中囊括了五席不分區立委後，近日來也頻頻向下紮根，深入基層以面對兩年後的地方立委及首長選戰。日前除了協助黨籍候選人吳慧玲投入嘉義市過溝里里長補選外，今天（27日）上午更宣布，將協助推薦北漂青年廖國富回鄉，以「無黨籍」身份投入屏東縣崁頂鄉長補選。屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華，因為涉及賄遭判當選無效定讞，解除鄉長職務，預計於7月11日舉行崁頂鄉長補選投票。而這場補選民眾黨也不會缺席，將推薦黨員廖國富以無黨籍身份，投入鄉長補選。廖國富也強調，自己是台大森林環境暨農業經營管理系畢業，會以農業專業嚴格把關維護漁農民權益，誓言絕不再出現第二個樂樂養雞場事件。至於上週剛結束過溝里長補選，以第二名之姿不幸高票落選的吳慧玲，則轉任民眾黨嘉義服務處副主任。吳慧玲表示，自己是在地嘉義人，普通家庭主婦、政治素人出身，以前大家都說政治很黑暗，她也沒想過會從政，但因認同民眾黨理念而投入選舉，吳慧玲也現場「交棒」給廖國富，象徵「一棒接一棒」，持續為地方選舉注入活水。而在民眾黨內負責地方組織的不分區立委蔡壁如，則在記者會上表示，吳慧玲的參選已經改寫地方選舉的力量，會繼續推動，希望這股力量繼續加油。而對於廖國富投入屏東崁頂鄉長補選，蔡壁如則表示，她自己就來自屏東，屏東是很純樸、慢活的城市，她也跟廖國富說，現在鐵路、馬路、網路都很進步，隨時都能回家鄉，現在人口較少也算是一種競爭優勢，只要把故鄉環境顧好，把年輕人留在故鄉打拼，期待廖國富能將農業專業帶入家鄉，創造國家財富。