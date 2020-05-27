江啟臣公開喊話「請大家罷韓前重新思考」全文

罷韓即將在6月6日投票，國民黨主席江啟臣今天(27)在中常會上公開呼籲高雄鄉親於前往罷免投票時「重新思考」，他也譴責執政的民進黨無視當前紓困振興工作混亂，仍不放棄以行政手段協助罷韓的可能性，台灣社會可能持續虛耗空轉、對立激化。★以下是江啟臣在中常會上的談話全文：各位中常委、黨務主管，媒體朋友，大家午安大家好。前天，中央疫情指揮中心宣布口罩禁令將解除，也宣布無國內連續四十三天零本土個案，居家隔離人數首度歸零，創下「雙零」紀錄。同時間，高雄市政府也宣布連續四個月無本土病例，並且結合高雄市內37家旅館舉行點燈活動。中央與地方同步宣示國內疫情緩和，我們即將逐步進展開振興工作。然而，行政院所推出的振興政策卻仍令人難以懷抱期待。要求民眾以一千元購買三千元面額的振興券，令人費解，分不清楚這是商業促銷還是政府振興政策？金融海嘯時期，馬政府發放消費券，不僅帶動了經濟活水，也讓民眾在消費時，花了比消費券還多的金額，刺激經濟，這種做法才是最實質的振興！面對接下來的振興需求，國民黨仍舊主張，發放現金。日前國民黨立法院黨團也正式提案，每人發放六千元，希望透過發放現今來刺激消費，活絡因為疫情凍結的經濟，讓各行各業能逐漸回歸正軌。然而，國際疫情仍未平息，邊境管理不能鬆懈，兩岸國際局勢變化更是瞬息萬變。美陸對峙、競合的局勢顯然將在疫情過後更加明確。香港局勢變化也牽動兩岸互動，同樣值得我們一起關注與擔憂。此刻，更應該是朝野共同面對世界變局的關鍵時間。但是，朝野間的互信卻因為罷免韓國瑜市長的動作越顯薄弱。我們擔憂，台灣社會持續虛耗空轉、對立激化，絕對不利於因應快速的國際局勢變化。令人遺憾的是，執政的民進黨無視當前紓困振興工作混亂，國際局勢變化，在內外交迫中，仍不放棄以行政手段協助罷韓工作的可能性。在中央政府紓困振興作為不力的情況下，我們就要更積極串連地方政府進行振興工作。上周本黨新北市侯友宜市長、金門楊鎮浯縣長已經開跑，展開縣市互惠的國旅振興規畫，本黨執政縣市也無不用心共同推動振興工作。台中市政府已經規畫擴大辦理「台中購物節」、高雄市政府也推動「高雄振興購物嘉年華」，台東縣政府也推出「獎勵旅遊及度假會議計畫」。黨中央也將更持續積極連結本黨執政縣市，共同推動安心旅遊、防疫旅遊，希望攜手面對後疫情的經濟衝擊，超前部署振興工作。今天藉由中常會，我更要再次重申，我們力挺每一位中國國民黨的從政同志，包括15位黨籍縣市長。我們有責任與韓國瑜市長及所有的地方政府共同合作，用市政的成績證明國民黨的執政經得起考驗。面對各種的意見與批評，我們除了虛心檢討，更再次懇求高雄鄉親投票前，重新思考，市府團隊的努力與成績，值得您再給一次機會，繼續延續高雄的幸福。謝謝大家，謝謝。