遭控不公成「罷韓先鋒」中選會回擊：依法辦理、何錯之有

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票，負責選務工作的中央選舉委員會，近來遭質疑成行政體系的「罷韓先鋒」，更有人諷刺主委李進勇是「韓總剁主」，對此，中選會在今（27）下午發表四點論述，強調一切工作皆依法辦理，全力展現對政治立場的忠誠，何錯之有？中選會表示，距離罷免案還有10天，中選會為獨立機關，依法辦理選務，其所擔保者為選務責任，而非任何政黨或政治精英的輸贏問題；單以近期洽借投票所為例，過程幾經波折，且若非中選會給予協助，則高雄市選委會及區公所恐將無法依規完成洽借。而中選會對外發稿說明或澄清，係基於法定職掌所為，而這些說明或澄清等新聞稿，都是針對外界盛傳選務假訊息或不實指控的嚴正駁斥，更有許多事項也是在辦理相關選務事項時，必須有的公告或宣導。中選會怒轟「難道放任選務假訊息四處流竄才是行政中立？」，況且讓選民可以查詢投票所，是選務事項辦理的重要環節，也是選務機關的法定職掌，「中選會協助辦理，何錯之有」？而主委李進勇南下視察選務，也於法有據，中選會強調，中選會主委、副主委及全體委員係依法定程序產生，均依法獨立行使職權，而不受黨派干涉，猶如所屬各地直轄市、縣市選委會主委及所有委員，亦須依法獨立行使職權、公正執法。