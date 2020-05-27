談振興券規畫　龔明鑫：低收入戶3000元直接入帳

新任國發會主委龔明鑫自今日起展開「振興經濟列車」之旅，首站抵達台東，在立法委員廖國棟邀請下視察台東產業，並於台東縣政府聽取有關前瞻基礎建設計畫及花東地區永續發展基金的執行現況。回答振興券規畫相關問題時，龔明鑫表示，有關低收入戶部分，研擬朝每人3000元直接撥款入帳。龔明鑫日前表示，振興券初步規劃方向是每人支付新台幣1000元換3000元振興券，也沒有排富及年齡限制，在實體通路使用，雖然還未定案，但的確是往規模擴大的方向研議。但外界質疑，低收入戶可能沒有或不會使用信用卡、行動支付、電子票證等問題時，龔表示，政府有低收入戶名冊，目前研擬朝每人3000元直接撥款入帳，可以不必實際消費1000元就可以領3000元。龔明鑫此次的「振興經濟列車」之旅，起源於25日行政院長蘇貞昌與民進黨立委餐敘，會中立委建議，多數地方創生地區都位於原鄉，建議國發會主委龔明鑫可在原鄉和東部展開「振興之旅」。今日龔明鑫在立法委員廖國棟邀請下視察台東產業，下午轉往台東縣政府聽取有關前瞻基礎建設計畫及花東地區永續發展基金的執行現況，進一步瞭解台東縣經濟、產業、觀光及農業等各方面發展情形。龔明鑫肯定台東縣府積極推動地方產業、農業、文化及觀光等面向的發展，並表示台東自武漢肺炎疫情開始至今為零確診，鼓勵民眾多到台東觀光旅遊。