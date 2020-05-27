口罩販賣機銷量差還要推2.0　黃珊珊：實驗重於銷量

因為新冠肺炎疫情影響，台北市長柯文哲曾對外表示，不喜歡看到民眾在藥房外大排長龍只為了買口罩。也因此台北市政府方面也推出「口罩販賣機」，不過至今銷量不佳，資訊局方面也直言已經在思考退場機制。不過現在卻傳出口罩販賣機2.0政策，要透過「POS機」的模式販售口罩，也遭到議員質疑「要退場了還要搞新花樣？」對此台北市副市長黃珊珊則緩頰，強調口罩販賣機「實驗重於銷量」。針對口罩販賣機機制，由於中央政府推行的「口罩3.0政策」上路後，加上與廠商議約狀況不理想，目前台北市僅有6台口罩販賣機；而北市剩下6行政區則是以智慧化行動模組的POS機替代販賣。不過，該POS機是讓民眾插健保卡、使用電子支付，在付款完成後再由健康中心服務人員交付口罩，與藥局功能相當，就有議員就批評，口罩販賣機已不符需求，還要強推「只做半套的POS機」。對此台北市副市長黃珊珊表示，POS機就是一個實名制、無現金交易的模組，與口罩機都是此次試驗核心，透過這兩個系統與健保署做對接，推廣無現金交易，這是全球第一的試驗，實驗重於銷售。黃珊珊更直言，未來還有3.0政策，可能就是透過每個里鄰的建設系統，讓里長、鄰長、里幹事，在辦公室就能發口罩，且也不會單純只賣口罩。