反港版國安法！在台港青、青年團體同聲撐港抗中喊三訴求

中國大陸第13屆全國人民代表大會今（28）日即將通過的「港版國安法」，引起國際關注，香港邊城青年、臺灣青年民主協會、臺灣學生聯合會與多個青年學生團體，不畏風雨聚集在香港經貿辦事處前，向蔡政府提出三點訴求，呼喊著「惡法壓進齊心共進」、「防疫當前也要上學」、「庇護機制明確落實」等口號。臺灣青年民主協會理事吳奕柔指出，去年香港因《逃犯條例》修法引發「反送中」運動，讓近萬港人被捕、控訴，更有多條人命犧牲，然而，中國政府與香港政府並未聽取香港人民的心聲，也未曾正視抗議緣由，反而變本加厲。吳奕柔痛批中國自毀一國兩制及50年不變的承諾，今將在中國人大開會時通過「港版國安法」，意圖繞過香港立法會，直接在香港實施國安惡法、打壓香港的民主自由，「我們深知，一旦國安法在港實施，香港的一國兩制不再是名存實亡，而是正式死亡」。吳奕柔提到，香港和台灣，是全球對抗中國威權擴張的前線，抵抗中國暴政，不僅是港台青年的現在式、也必然是未來將永恆與之奮戰的對象，面對此情況，台港青年學生表達訴求，希望教育部應在平衡疫情考量的情況下，儘速透過各種專案方式，讓港生可以在下學期盡快來到台灣復學。而針對現行政府對於港人的人道救援，吳奕柔對總統蔡英文昨日承諾未來將為港人進行人道救援的行動專案表達肯定，但仍希望政府能夠跨部會商討，更完善化對港人的庇護機制。文化大學候任學生會會長、同時也是在台港生的陳維聰表示，由於香港人不願向極權低頭，因此只能走上街頭追求屬於我們的自由，但這一年來，自由民主終究與極權中共的基因相沖，黑警的暴力，制度的暴力，香港人用血淚告訴全世界，這段時間非常感謝台灣以及許多的民主國家透過不同方式聲援著香港。