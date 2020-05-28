中國人大通過港版國安法　蔡英文譴責：不會坐視不管

中國全國人大今（28）天下午通過港版《國安法》。對此，總統蔡英文在臉書發文表示，中國打破「香港50年不變」的承諾，導致香港情勢惡化，也對區域穩定造成衝擊；台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。在北京參加兩會的中國人大在今日下午投票通過了「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」（即港版《國安法》）。對此，蔡英文在臉書發文表示，中國繞過香港立法機構，強行通過立法，大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，而立法院也進行了相關的討論，朝野立委都有共識，要對北京當局提出譴責。可以見得台灣在這個時刻，是不分政黨色彩、政府民間都團結起來，力挺香港人民與普世的民主價值。蔡英文指出， 行政院已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，持續前一階段的工作，規劃港人的居留、安置、照顧等更進一步的協助措施；而相關措施，將由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費，並透過政府設立的法人機構、整合民間力量公私協力來執行。蔡英文也批評，隨著中國打破「50年不變」的承諾，香港的情勢惡化，也對區域的和平穩定造成衝擊。而台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。